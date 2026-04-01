Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
miércoles, 1 de abril de 2026, 23:45
El fin de semana largo arranca con tormentas.
El fin de semana largo arranca con tormentas. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

A las puertas de un nuevo fin de semana largo, los argentinos tienen un ojo puesto en el pronóstico para programar escapadas en el marco de la Semana Santa. En ese contexto, hay malas noticias para quienes tienen planes al aire libre: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una serie de alertas por tormentas para este jueves 2 de abril.

Según indicó el organismo, el área será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos de ellos localmente fuertes y con capacidad de generar complicaciones. Además, no se descarta la presencia de actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Lluvias y tormentas en Semana Santa. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Las provincias bajo alerta por tormentas

Alerta amarilla

  • CABA
  • Provincia de Buenos Aires
  • Entre Ríos
  • Santa Fe
  • La Rioja
  • Costa de Chubut
  • Costa de Santa Cruz
  • Parte cordillerana de Salta
  • Parte cordillerana de Jujuy
  • Parte de Córdoba
  • Parte de San Luis
  • Islas Malvinas

Alerta naranja

  • Chubut
  • Santa Cruz
  • Parte de Córdoba
  • Parte de San Luis

Día por día, cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana largo

  • Jueves 2 de abril: mínima de 22 °C y máxima de 27 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.
  • Viernes 3 de abril: mínima de 21 °C y máxima de 29 °C. Se esperan tormentas durante la tarde/noche, con vientos de hasta 12 km/h.
  • Sábado 4 de abril: mínima de 16 °C y máxima de 24 °C. Cielo nublado, sin posibilidad de lluvias y con vientos que alcanzarán los 50 km/h.
  • Domingo 5 de abril: mínima 14 °C y máxima de 22 °C. Cielo nublado con vientos de hasta 50 km/h.
  • Lunes 6 de abril: 18 °C de mínima y 21 °C de máxima. Las lluvias fuertes volverán durante todo este día, con vientos fuertes de hasta 50 km/h.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas fuertes

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:

  • Evitar salir durante las tormentas
  • No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
  • Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar
  • Mantenerse alejado de puertas y ventanas
  • Asegurar o retirar objetos que puedan volarse
  • Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o vehículo