Jueves Santo con lluvias torrenciales: las provincias afectadas por tormentas intensas, rayos y vientos fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó una serie de alertas para el principio de la Semana Santa. En qué zonas “se cae el cielo” y cómo sigue el clima para el resto del fin de semana.
A las puertas de un nuevo fin de semana largo, los argentinos tienen un ojo puesto en el pronóstico para programar escapadas en el marco de la Semana Santa. En ese contexto, hay malas noticias para quienes tienen planes al aire libre: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una serie de alertas por tormentas para este jueves 2 de abril.
Según indicó el organismo, el área será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos de ellos localmente fuertes y con capacidad de generar complicaciones. Además, no se descarta la presencia de actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.
Las provincias bajo alerta por tormentas
Alerta amarilla
- CABA
- Provincia de Buenos Aires
- Entre Ríos
- Santa Fe
- La Rioja
- Costa de Chubut
- Costa de Santa Cruz
- Parte cordillerana de Salta
- Parte cordillerana de Jujuy
- Parte de Córdoba
- Parte de San Luis
- Islas Malvinas
Alerta naranja
- Chubut
- Santa Cruz
- Parte de Córdoba
- Parte de San Luis
Día por día, cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana largo
- Jueves 2 de abril: mínima de 22 °C y máxima de 27 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.
- Viernes 3 de abril: mínima de 21 °C y máxima de 29 °C. Se esperan tormentas durante la tarde/noche, con vientos de hasta 12 km/h.
- Sábado 4 de abril: mínima de 16 °C y máxima de 24 °C. Cielo nublado, sin posibilidad de lluvias y con vientos que alcanzarán los 50 km/h.
- Domingo 5 de abril: mínima 14 °C y máxima de 22 °C. Cielo nublado con vientos de hasta 50 km/h.
- Lunes 6 de abril: 18 °C de mínima y 21 °C de máxima. Las lluvias fuertes volverán durante todo este día, con vientos fuertes de hasta 50 km/h.
Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas fuertes
Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos:
- Evitar salir durante las tormentas
- No sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros
- Desconectar electrodomésticos y cortar la electricidad si ingresa agua al hogar
- Mantenerse alejado de puertas y ventanas
- Asegurar o retirar objetos que puedan volarse
- Si se está al aire libre, buscar refugio en un lugar cerrado como una vivienda o vehículo