El fin de semana largo arranca con tormentas. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

A las puertas de un nuevo fin de semana largo, los argentinos tienen un ojo puesto en el pronóstico para programar escapadas en el marco de la Semana Santa. En ese contexto, hay malas noticias para quienes tienen planes al aire libre: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una serie de alertas por tormentas para este jueves 2 de abril.

Según indicó el organismo, el área será afectada por fenómenos de variada intensidad, algunos de ellos localmente fuertes y con capacidad de generar complicaciones. Además, no se descarta la presencia de actividad eléctrica, caída ocasional de granizo y ráfagas de viento que pueden alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Lluvias y tormentas en Semana Santa. Foto: imagen creada con ChatGPT para Canal 26.

Las provincias bajo alerta por tormentas

Alerta amarilla

CABA

Provincia de Buenos Aires

Entre Ríos

Santa Fe

La Rioja

Costa de Chubut

Costa de Santa Cruz

Parte cordillerana de Salta

Parte cordillerana de Jujuy

Parte de Córdoba

Parte de San Luis

Islas Malvinas

Alerta naranja

Chubut

Santa Cruz

Parte de Córdoba

Parte de San Luis

Día por día, cómo estará el clima en la Ciudad de Buenos Aires durante el fin de semana largo

Jueves 2 de abril : mínima de 22 °C y máxima de 27 °C. La lluvia se extenderá hasta la tarde. El viento soplará entre 7 y 22 km/h.

Viernes 3 de abril : mínima de 21 °C y máxima de 29 °C. Se esperan tormentas durante la tarde/noche, con vientos de hasta 12 km/h.

Sábado 4 de abril : mínima de 16 °C y máxima de 24 °C. Cielo nublado, sin posibilidad de lluvias y con vientos que alcanzarán los 50 km/h.

Domingo 5 de abril : mínima 14 °C y máxima de 22 °C. Cielo nublado con vientos de hasta 50 km/h.

Lunes 6 de abril: 18 °C de mínima y 21 °C de máxima. Las lluvias fuertes volverán durante todo este día, con vientos fuertes de hasta 50 km/h.

Recomendaciones del SMN ante lluvias y tormentas fuertes

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: