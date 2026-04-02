Hoy en Tucumán, el clima se presentará en general parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, con un mínimo de 8.5°C. Se espera que el día comience con cielos claros, aunque las nubes irán ganando presencia a medida que avance el día. La humedad rondará el 41%, acompañada de un viento con ráfagas máximas de 11 km/h. Para más información sobre el clima actual, sigue el enlace.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al llegar la tarde, las condiciones del tiempo indicarán un aumento en la cobertura nubosa, sin embargo, la temperatura alcanzará un máximo de 22.4°C. El viento continuará soplando, aunque a una velocidad media de 7 km/h, lo que proporcionará una brisa ligera. La tarde se mantendrá sin cambios significativos en el clima, pero será prudente llevar una capa adicional debido a las condiciones frescas. Durante la noche, el escenario climático se mantendrá similar al de la tarde, brindando una jornada tranquila y sin precipitaciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 2 de abril de 2026

El sol hará su primera aparición en el horizonte a las 8:06 mientras que se espera que el atardecer se produzca a las 18:35. Con una duración prolongada de luminosidad, esta jornada permitirá disfrutar de actividades al aire libre hasta bien entrada la tarde.

Se recomienda a la población tener en cuenta las condiciones frescas al inicio y final de la jornada.