Hoy por la mañana, en Tucumán el clima se manifestará con cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas que descenderán hasta los 8.5°C. A lo largo del día, los vientos se presentarán con una velocidad media de 22 km/h, mientras que la humedad alcanzará el 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche de hoy, el cielo continuará con nubosidad variable. Las temperaturas máximas rondarán los 22.4°C, siendo un día mayormente agradable. Se espera que el viento mantenga su intensidad, mientras que la humedad podría descender ligeramente. Aunque el clima se mantendrá estable, es recomendable llevar un abrigo ligero para la noche.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Tucumán

Considerando las condiciones meteorológicas pronosticadas, se recomienda a los residentes y visitantes de Tucumán disfrutar del aire libre durante el día, aprovechando la frescura matutina y el brillo solar de la tarde. Se recuerda a las personas que protejan su piel de la exposición prolongada al sol y se mantengan hidratadas.

Manténgase informado sobre cualquier cambio en el pronóstico del tiempo a través de fuentes confiables.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 4 de abril de 2026

El amanecer está previsto para las 08:06, mientras que el atardecer será a las 18:35. El amanecer de la luna ocurrirá a las 07:56 y se pondrá a las 17:56. Estos momentos brindan oportunidades perfectas para quienes disfrutan de observaciones astronómicas.