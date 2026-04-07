Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

Un fenómeno de ciclogénesis afecta el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad y Provincia, que se extiende también hasta este martes 7 de abril.

Según el SMN, loas zonas afectadas tendrán tormentas localmente fuertes, mientras que se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados en forma puntual.

A su vez, no se descarta la presencia de tormentas embebidas dentro de las áreas bajo alerta.

Ciclogénesis en el AMBA. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

¿Qué es la ciclogénesis?

El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.

Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.

Según indican los meteorólogos, este fenómeno comenzó a gestarse el domingo de Pascuas y se desató con intensidad este lunes, con las lluvias que se desarrollaron durante toda la jornada.

Lluvia torrencial en el AMBA

Según las estimaciones del SMN, el momento de mayor intensidad del fenómeno se dará entre la noche del lunes y la madrugada del martes, jornada en la que habrá entre 40% y 70% de probabilidades de precipitación, además de fuertes vientos, que alcanzarán los 69 kilómetros por hora.

Alertas por tormentas en 9 provincias: las zonas afectadas

Las precipitaciones van a afectar este martes también buena parte del centro y noreste del país, donde rigen alertas por tormentas emitidas por el SMN. En esa línea, las provincias afectadas son: Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa, así como también sectores de Santa Fe, Santiago del Estero y Salta.

En estas áreas se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 60 y 120 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

Mapa de alertas 6/4. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima

Martes 7 de abril : mínima de 18 °C y máxima de 21 °C. Se esperan lluvias durante todo el día, con vientos de entre 42 y 69 km/h.

Miércoles 8 de abril : 15 °C de mínima y 22 °C de máxima. Cielo nublado todo el día. Se esperan lluvias aisladas durante la jornada.

Jueves 9 de abril : mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará mayormente nublado y no se esperan lluvias.

Viernes 10 de abril: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de lluvias.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: