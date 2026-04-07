El punto más fuerte de la ciclogénesis:

Ciclogénesis. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de Buenos Aires para este martes 7 de abril, en medio de un contexto marcado por la aparición de un fenómeno de ciclogénesis, que trajo consigo un tiempo extendido de lluvias y vientos fuertes.

En ese contexto, meteorólogos señalan que todavía restan cerca de 24 horas de fuerte influencia de este ciclón extratropical, cuyos efectos provocarán mal tiempo en el este y noreste de la Argentina.

Hasta cuándo llueve en CABA

Según el SMN, las lluvias cesarán el miércoles 8 de abril. Para este día, se espera una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 22 °C. Las precipitaciones más sentidas serán en la madrugada y la tarde, mientras que se disiparán por la noche. Además, se esperan ráfagas de entre 60 y 69 km/h.

Ciclogénesis en Buenos Aires. Foto: Imagen generada con IA por Canal 26

¿Qué es la ciclogénesis?

El término ciclogénesis describe un proceso meteorológico que tiene lugar cuando una masa de aire frío interactúa con aire cálido y húmedo, aumentando las probabilidades de generar un centro de baja presión.

Es en este contexto que se da el paso a las lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento, tormentas eléctricas y ocasional caída de granizo. De todas maneras, es importante resaltar que su intensidad y alcance dependen de varios factores.

Según indican los meteorólogos, este fenómeno comenzó a gestarse el domingo de Pascuas y se desató con intensidad este lunes, con las lluvias que se desarrollaron durante toda la jornada.

Cómo sigue el clima después de la ciclogénesis

El sitio especializado Meteored indica que el ciclón extratropical avanzará el miércoles por Uruguay, para luego adentrarse en el Atlántico. De esta manera, su efecto en la Argentina irá disminuyendo progresivamente. En ese contexto, la primera parte del día se mantendrá con fuertes vientos sobre Buenos Aires y el sur del Litoral, pero a partir de la tarde la situación se irá normalizando.

Pronóstico extendido: cómo sigue el clima

Miércoles 8 de abril : 16 °C de mínima y 22 °C de máxima. Cielo nublado todo el día. Se esperan lluvias durante gran parte de la jornada y ráfagas de hasta 69 km/h.

Jueves 9 de abril : mínima de 14 °C y máxima de 23 °C. El cielo estará nublado y no se esperan lluvias.

Viernes 10 de abril: mínima de 13 °C y máxima de 23 °C. Cielo algo nublado y sin probabilidades de lluvias.

Recomendaciones del SMN por lluvias

Frente a este escenario, el SMN difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos: