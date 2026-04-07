Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este martes 7 de abril de 2026
Clima y tiempo
Durante esta jornada, el clima en Catamarca muestra un despejado panorama en la mañana. Las temperaturas mínimas se registran en 6.4°C, brindando así una fresca bienvenida al día. A medida que avanzan las horas, la temperatura se recuperará de manera gradual.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca
Ya hacia la tarde y noche, el estado del tiempo se mantiene parcialmente nuboso. Las temperaturas irán alcanzando un máximo cercano a 23.7°C, ideal para cualquier actividad al aire libre. Los vientos soplarán desde el noreste pero con intensidad leve, rondando los 16 km/h, manteniendo el ambiente agradable y sin sobresaltos. Vale la pena destacar que la humedad se mantendrá en niveles mínimos durante todo el día, alcanzando un punto máximo del 65% al caer la noche. Así que, disfruta de un día tranquilo en Catamarca.