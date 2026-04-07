Esta mañana en Chubut, el clima será predominantemente despejado con temperaturas mínimas en torno a los 7.3°C. Aunque no se espera lluvia, el nivel de humedad será alto, alcanzando un 79%. Los vientos soplarán ligeramente a una velocidad promedio de 19 km/h, lo que podría llevar a que la sensación térmica varíe.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Para la tarde, se prevé que las condiciones se mantendrán estables, con el cielo parcialmente nublado y un aumento de la temperatura hasta los 14.7°C. Durante la noche, el cielo seguirá despejado, con vientos que podrían alcanzar ráfagas de hasta 31 km/h. La humedad descenderá un poco, por lo que es recomendable vestir en capas y protegerse del viento.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de abril de 2026

El amanecer en Chubut será a las 08:49, con el atardecer programado para las 17:51. Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, la luna saldrá a las 16:57 y se pondrá nuevamente a las 08:28.