Hoy en Córdoba, el clima se perfila como parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas se moverán entre los 7.3°C y se espera un ascenso gradual, con una sensación térmica moderada. Aunque no se prevén precipitaciones, la humedad alcanzará un nivel del 31%, haciendo el aire un poco pesado. Los vientos, predominando del sector norte, llegarán a los 19 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, el pronóstico indica un cielo mayormente despejado, permitiendo disfrutar de una temperatura agradable que alcanzará hasta los 21.9°C. La velocidad del viento aumentará ligeramente a 23 km/h, proporcionando un alivio fresco. La humedad continuará alrededor del 31%, sin cambios significativos en la sensación térmica. Sin embargo, es importante considerar que no hay probabilidades de lluvia, por lo que es un buen momento para actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de abril de 2026

El sol hará su aparición a las 8:12 a.m., ofreciéndonos un amanecer pausado y dorado. Por la noche, nos despediremos de la luz solar alrededor de las 6:21 p.m. Esto proporciona un total de aproximadamente 10 horas y 9 minutos de luz solar para disfrutar durante el día. Es un momento perfecto para apreciar la belleza natural del paisaje cordobés con largas caminatas o simplemente relajarse en espacio abierto.