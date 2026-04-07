Estado del clima en la mañana en Corrientes

En la mañana de este martes, el clima en Corrientes estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima se registrará en 8.2°C, mientras que el nivel de humedad alcanzará hasta un 94%. Los vientos soplarán a una velocidad media de 12 km/h, lo que proporcionará una ligera sensación de frescura. Para aquellos que tienen actividades al aire libre, se recomienda llevar un abrigo ligero.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

A medida que avance el día hacia la tarde y la noche, las condiciones climáticas experimentarán ligeros cambios. Las temperaturas máximas rondarán los 18.8°C, manteniéndose el cielo con nubes parciales. La probabilidad de precipitación se mantiene baja a lo largo del día con un 0% y no se espera lluvia. El viento continuará soplando con una velocidad máxima de hasta 18 km/h, ofreciendo una brisa agradable para disfrutar del atardecer y la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de abril de 2026

Para los amantes de las observaciones astronómicas y aquellos interesados en seguir el curso del día, el sol saldrá a las 07:42 y se pondrá a las 18:08. Esto proporciona alrededor de 12 horas y 26 minutos de luz diurna. La fase de la luna durante este día se encuentra en una fase intermedia, lo cual no influye significativamente en la visibilidad nocturna.