Clima en La Rioja para hoy se presenta con un amanecer parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 6°C, esperando alcanzar una máxima de 21°C hacia el mediodía. Los vientos soplarán desde el suroeste, con una velocidad máxima de 21 km/h. La humedad relativa se mantendrá entre el 40% y 70%. Pocas posibilidades de precipitación, haciendo de este un buen día para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, las condiciones seguirán siendo parcialmente nubosas, y la temperatura se mantendrá estable alrededor de los 21°C hasta el atardecer. Al llegar la noche, el termómetro descenderá y se mantendrá cerca de los 15°C, mientras el cielo se despeja progresivamente. Las rachas de viento disminuirán a 10 km/h, brindando un ambiente más calmado para finalizar el día. Sin lluvias previstas, es una noche perfecta para una cena al aire libre.