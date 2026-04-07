El clima en Mendoza hoy se presentará con condiciones variables a lo largo del día. Durante la mañana, el pronóstico indica un cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas estarán entre los 8.7°C, lo que indica una frescura matutina. Se recomienda llevar abrigo liviano si sale temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En la tarde y noche, se espera que el clima continúe con características similares. Las temperaturas máximas alcanzarán los 47.6°C. La humedad tendrá un promedio de 57%, lo que sugiere un ambiente más seco de lo habitual. Los vientos soplarán con una velocidad máxima de 10 km/h en promedio, ofreciendo una ligera brisa a lo largo del día.

A lo largo del día, se debe tener en cuenta la alta probabilidad de sol, así que no olvide su protector solar si pasa tiempo al aire libre. Como siempre, observe cualquier cambio repentino en el clima, ya que puede ser menos predecible debido a las condiciones locales geográficos en Mendoza.