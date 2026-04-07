Condiciones del tiempo por la mañana

El clima en Misiones arrancará el día con un cielo parcialmente nublado. Las temperaturas mínimas registradas serán de alrededor de 6.8°C. Aunque el día comenzará fresco, se espera que durante la mañana el termómetro marque hasta 18.2°C, brindando una sensación agradable para iniciar las actividades de la jornada.

El viento se hará presente, con una velocidad promedio que rondará los 8 km/h, moderado, desalojando el bache de aire cálido hacia otras regiones. La humedad será significativa, alcanzando un 97% en sus niveles más altos, lo que pondrá de manifiesto un tiempo húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente cubierto pero con una posibilidad cercana a cero de precipitaciones. Las temperaturas fluctuarán entre 11.9°C y 15.6°C, lo que asegurará un ambiente templado durante el resto del día. El viento perderá algo de intensidad y se mantendrá en rangos más moderados en comparación con la mañana.

Si bien no se esperan lluvias, es recomendable mantenerse informado sobre posibles cambios abruptos en el clima, dado que las jornadas con variaciones de temperatura pueden traer sorpresas. A medida que avance el día hacia la noche, la humedad presentará una leve disminución, aliviando un poco la sensación de bochorno.