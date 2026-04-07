En Neuquén, el clima de hoy por la mañana promete ser fresco y húmedo. Se verán nubes esparcidas por todo el cielo, con un incremento gradual de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 17°C. La mínima será de 4.9°C. La humedad llegará al 75%, mientras que los vientos se sentirán de manera leve, con ráfagas que podrían alcanzar los 17 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde, el clima permanecerá parcialmente nublado, manteniendo temperaturas agradables que rondarán los 17°C. El viento tomará protagonismo, aumentando su velocidad a lo largo del día, culminando con ráfagas de hasta 27 km/h hacia la noche. La humedad disminuirá ligeramente, creando una sensación más agradable durante esta parte del día.

Observaciones astronómicas

Hoy, el sol hará su aparición en el cielo de Neuquén a las 08:47, mientras que el atardecer nos despedirá del día a las 18:16. La fase lunar para hoy será visible a partir de las 17:28.