Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este martes 7 de abril de 2026
Tiempo en San Juan
Pronóstico del clima en San Juan
Para este martes en San Juan, el clima iniciará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C y los 20.4°C. Los vientos soplarán del sureste a una velocidad considerable de hasta 17 km/h, aportando una sensación de frescura. La humedad durante las primeras horas del día será de aproximadamente 61%, lo que proporcionará un ambiente un poco húmedo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
A medida que el día avance, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 20.4°C. Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con escasas probabilidades de precipitaciones, dado que no se pronostica lluvia para el día de hoy. Los vientos continuarán soplando, incrementando ligeramente su velocidad a 22 km/h.
Para quienes disfrutan de observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:29 y el ocaso del sol se realizará a las 18:37, ofreciendo un día de duración promedio propicio para actividades al aire libre. No olviden mantenerse hidratados y utilizar protector solar, ya que aunque haya nubes, la radiación ultravioleta puede mantenerse presente.