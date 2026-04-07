Pronóstico del clima en San Juan

Para este martes en San Juan, el clima iniciará con un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 9.2°C y los 20.4°C. Los vientos soplarán del sureste a una velocidad considerable de hasta 17 km/h, aportando una sensación de frescura. La humedad durante las primeras horas del día será de aproximadamente 61%, lo que proporcionará un ambiente un poco húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que el día avance, las temperaturas continuarán en ascenso, alcanzando un máximo de 20.4°C. Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, con escasas probabilidades de precipitaciones, dado que no se pronostica lluvia para el día de hoy. Los vientos continuarán soplando, incrementando ligeramente su velocidad a 22 km/h.

Para quienes disfrutan de observaciones astronómicas, el amanecer será a las 08:29 y el ocaso del sol se realizará a las 18:37, ofreciendo un día de duración promedio propicio para actividades al aire libre. No olviden mantenerse hidratados y utilizar protector solar, ya que aunque haya nubes, la radiación ultravioleta puede mantenerse presente.