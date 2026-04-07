Pronóstico del tiempo para San Luis

Hoy en San Luis, el clima se presentará con viento moderado en la mañana soplando a una velocidad de 22 km/h. Esperamos cielos parcialmente nubosos y una temperatura mínima de 7.5°C. No hay precipitaciones importantes pronosticadas para este periodo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Al avanzar el día, el clima continuará siendo predominantemente nuboso. La temperatura máxima alcanzará 17.7°C considerando una humedad del 66%. La velocidad del viento puede aumentar ligeramente, alcanzando picos de hasta 36 km/h. No se esperan lluvias significativas para el día de hoy, lo que es ideal para actividades al aire libre durante la tarde funcionando bajo cielo mayormente despejado.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este martes 7 de abril de 2026

Hoy, la salida del sol está prevista para las 08:25 y se pondrá a las 18:24, brindando un total de 10 horas de luz solar. Para los que disfrutan de las observaciones astronómicas, la luz del día será favorable para observar las fases de la luna al caer la tarde.