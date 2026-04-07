Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este martes 7 de abril de 2026
Pronóstico del tiempo en la mañana
En Santa Cruz, el clima presentará cielos parcialmente nubosos durante la mañana. Las temperaturas mínimas se establecen alrededor de 3.4°C. El viento alcanzará una velocidad máxima de hasta 25 km/h, lo cual mantendrá una sensación térmica fresca en el ambiente. La humedad rondará el 95%, lo que generará una atmósfera densa. No se prevén precipitaciones durante estas primeras horas del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
Avanzando hacia la tarde y la noche, el clima continuará siendo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas llegarán a los 7.3°C, proporcionando una tarde relativamente fría. Aunque el viento amainará un poco, soplando a una velocidad de hasta 16 km/h, contribuirá a mantener el ambiente fresco. No se espera lluvia, por lo que las actividades al aire libre no se verán afectadas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Santa Cruz
Se recomienda vestir en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día. Es una buena jornada para estar preparados ante la humedad alta con ropa adecuada y mantenerse hidratado.