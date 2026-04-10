Dónde rige la alerta amarilla, según el SMN. Foto: Foto generada con IA

El pronóstico del tiempo para este sábado 11 muestra un escenario mayormente estable en gran parte de la Argentina, aunque con alertas meteorológicas de nivel amarillo en varias regiones del territorio, según el mapa del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las advertencias se concentran principalmente en el centro del país, donde áreas de La Pampa, el sur de Córdoba y San Luis podrían verse afectadas por fenómenos como tormentas, lluvias intensas o ráfagas de viento.

En el Litoral, también rige alerta en sectores de Entre Ríos y el sur de Corrientes, donde se esperan condiciones inestables durante la jornada.

Mapa de alertas del SMN. Foto: SMN.

Por su parte, en la Patagonia, la alerta amarilla alcanza a zonas del sudoeste, especialmente en regiones del sur de Chubut y el norte de Santa Cruz, donde podrían registrarse eventos climáticos de variada intensidad.

Cabe recordar que la alerta amarilla implica fenómenos con capacidad de daño leve a moderado y posible interrupción momentánea de actividades cotidianas, por lo que se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales y tomar precauciones.

Las recomendaciones del SMN por alerta amarilla

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si

ingresa agua

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio

inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Lluvias y tormentas. Foto: imagen creada con Copilot para Canal 26.

Clima extendido para el resto de la semana en CABA

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será estable y mayormente agradable. Para este viernes 10 de abril se espera una jornada con sol, una temperatura máxima cercana a los 23°C y una mínima de 11°C, sin probabilidades de lluvia.

Durante el fin de semana, las condiciones se mantendrán similares. El sábado tendrá algunas nubes y temperaturas que rondarán entre los 16°C y 23°C, mientras que el domingo será parcialmente nublado, con una máxima que podría alcanzar los 25°C.

Clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: SMN

En tanto, de cara a la próxima semana, el tiempo continuará sin grandes cambios. Se prevén días con nubosidad variable, temperaturas máximas entre 23°C y 24°C, y bajas chances de precipitaciones. En general, se trata de un período con clima otoñal típico, templado y sin eventos meteorológicos significativos.