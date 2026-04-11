Hoy en Neuquén, el clima promete ser un protagonista destacado durante la jornada del sábado. Se prevé que al amanecer el cielo se encuentre despejado, con una temperatura mínima de alrededor de 4.9°C. El viento soplará desde el noroeste a una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 13 km/h, lo que podría intensificar la sensación de frescor matutino. La humedad estará entorno al 35%, haciendo del clima algo más seco de lo habitual.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde en Neuquén, se espera que el cielo continúe parcialmente nuboso, con temperaturas máximas que alcanzarán los 17°C. Los vientos cambiarán levemente su dirección, proporcionando un respiro favorable. En la noche, las condiciones meteorológicas seguirán siendo similares, aunque la temperatura descenderá gradualmente contrastando con el calor del día. La humedad podría disminuir más por la noche, agregando una brisa refrescante al ambiente.

Para aquellos apasionados por las observaciones astronómicas, cabe destacar que el sol saldrá a las 08:22 y se pondrá a las 18:16. Mientras tanto, la luna hará su aparición a las 17:28 y se esconderá a las 08:22 del día siguiente. Estos fenómenos celestiales prometen un espectáculo visual, ideal para quienes deseen disfrutar del paisaje nocturno.