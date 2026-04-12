Hoy, el clima en Tucumán durante la mañana será moderadamente agradable. Se anticipa un cielo parcialmente nuboso con momentos de sol ocasionales. Las temperaturas comenzarán en un mínimo de 8.5°C, ofreciendo una sensación de frescura aceptable para la jornada. La humedad alcanzará el 41%, ofreciéndonos un ambiente relativamente seco y confortable. A lo largo de la mañana, los vientos estarán presentes con una velocidad media de 4 km/h, aunque no se espera que influya de manera significativa en las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y la noche, se espera que las temperaturas máximas se eleven hacia los 22.4°C, con un clima cálido que permitirá disfrutar actividades al aire libre. El cielo continuará mayormente libre de nubosidad densa, facilitando una visibilidad clara. En cuanto a los vientos, persistirán con ligeras brisas a un ritmo de 4 km/h, manteniendo la sensación térmica moderada. Por la tarde, el sol se pondrá alrededor de las 18:35, cerrando la jornada con una despedida tranquila de los últimos rayos del día.