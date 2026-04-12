Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este domingo 12 de abril de 2026
Tiempo en Tucumán
Hoy, el clima en Tucumán durante la mañana será moderadamente agradable. Se anticipa un cielo parcialmente nuboso con momentos de sol ocasionales. Las temperaturas comenzarán en un mínimo de 8.5°C, ofreciendo una sensación de frescura aceptable para la jornada. La humedad alcanzará el 41%, ofreciéndonos un ambiente relativamente seco y confortable. A lo largo de la mañana, los vientos estarán presentes con una velocidad media de 4 km/h, aunque no se espera que influya de manera significativa en las actividades al aire libre.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán
Durante la tarde y la noche, se espera que las temperaturas máximas se eleven hacia los 22.4°C, con un clima cálido que permitirá disfrutar actividades al aire libre. El cielo continuará mayormente libre de nubosidad densa, facilitando una visibilidad clara. En cuanto a los vientos, persistirán con ligeras brisas a un ritmo de 4 km/h, manteniendo la sensación térmica moderada. Por la tarde, el sol se pondrá alrededor de las 18:35, cerrando la jornada con una despedida tranquila de los últimos rayos del día.