Lluvias

Después de varios días con temperaturas agradables, cielo parcialmente despejado y sensaciones casi primaverales, el clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana (AMBA) comienza a mostrar señales de cambio. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que el tiempo estable tiene fecha de vencimiento y anticipó cuándo regresarán las lluvias, además de detallar cómo evolucionarán las temperaturas durante la semana.

Este domingo comenzó con condiciones ideales para actividades al aire libre: máximas cercanas a los 25°C y mínimas de 16°C, sin precipitaciones y con nubosidad variable. Sin embargo, el organismo meteorológico advirtió que este escenario no se mantendrá durante todos los días y que, hacia la mitad de la semana, se espera un aumento progresivo de la inestabilidad.

¿Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?

Según el pronóstico oficial del SMN, las primeras lluvias podrían registrarse entre el martes y el miércoles en el AMBA. No se trataría de tormentas intensas, sino de precipitaciones aisladas, con probabilidad variable a lo largo del día, especialmente durante la tarde y la noche.

Aunque el porcentaje de lluvias no será elevado, el regreso del agua marcará el fin de los días con clima típicamente primaveral, caracterizados por sol, temperaturas templadas y viento leve del sector este y noreste. El miércoles, las lluvias tenderán a desplazarse y mejorar paulatinamente, dando paso a condiciones más estables hacia el final de la semana.

Cómo evolucionarán las temperaturas durante la semana

En cuanto a los registros térmicos, el SMN indicó que no se esperan descensos bruscos, pero sí una leve moderación del calor. Las máximas oscilarán entre 23°C y 25°C, mientras que las mínimas se mantendrán entre 16°C y 18°C, valores acordes a esta etapa de transición del otoño.

El lunes continuará con un panorama similar al del domingo: cielo parcialmente nublado, sin lluvias y con vientos suaves. El martes, en cambio, comenzará a notarse el ingreso de aire más húmedo, lo que favorecerá la formación de nubosidad y aumentará la probabilidad de precipitaciones en la región metropolitana.

Lluvias Foto: Foto generada con IA Canal 26

Panorama en la Provincia de Buenos Aires y otras regiones

Mientras el AMBA tendrá lluvias aisladas y de corta duración, en el interior de la provincia de Buenos Aires se prevén episodios de chaparrones más frecuentes, especialmente en el sur y noroeste bonaerense. Localidades como Bahía Blanca, Coronel Suárez y la región serrana podrían registrar lluvias más sostenidas.

Además, el SMN emitió alertas meteorológicas en otras zonas del país. En el noreste argentino rige una alerta naranja por tormentas con fuerte actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos, mientras que en sectores de la Patagonia se mantienen advertencias por fuertes vientos, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h.

Qué se espera hacia el fin de semana

De acuerdo con el pronóstico extendido, la estabilidad regresaría entre jueves y viernes, con jornadas mayormente nubladas, sin lluvias y temperaturas agradables. El próximo fin de semana podría volver a ofrecer condiciones favorables para planes al aire libre, aunque con un ambiente más otoñal y menor presencia de sol pleno.

El Servicio Meteorológico recomienda seguir las actualizaciones diarias del pronóstico, ya que la probabilidad de lluvias puede ajustarse con el correr de las horas.