Este jueves 16 de abril de 2026, Buenos Aires comienza la jornada con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas tempranas rondarán los 5.6°C, mientras que se espera que la máxima alcance los 15.7°C. La humedad será una constante, manteniéndose en valores altos a lo largo del día. Los vientos alcanzarán una velocidad de alrededor de 8 km/h, provenientes del noreste. Aunque la probabilidad de precipitaciones es mínima, el día se mantendrá fresco y con cielos mayormente cubiertos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

En la tarde, las condiciones meteorológicas continuarán siendo equivalentes a las de la mañana, manteniéndose el cielo en su mayoría cubierto pero sin lluvias previstas. Se espera que el clima se torne algo más fresco, pero sin cambios abruptos en la temperatura. Durante la noche, las condiciones serán similares, con una ligera baja en las temperaturas y vientos que alcanzarán velocidades de hasta 13 km/h, aunque con baja intensidad. La noche será tranquila, ideal para actividades al aire libre o simplemente disfrutar de una caminata.