Pronóstico del clima para hoy en Catamarca

Durante la mañana en Catamarca, se anticipa un cielo parcialmente nuboso con temperaturas frescas, iniciando en unos 6.4°C. Es probable que la humedad alcance un nivel máximo del 65%. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad promedio de 16 km/h, lo que podría resaltar la sensación de frescura a primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Por la tarde, el clima en Catamarca mostrará un cielo parcialmente nublado con temperaturas alcanzando un máximo de 23.7°C. Los vientos persistirán, con rachas que podrían llegar a 21 km/h. Al caer la noche, las temperaturas descenderán, proporcionando un alivio del calor diurno. Aunque no se pronostican precipitaciones para hoy, los niveles de humedad podrían estar alrededor del 37%, permitiendo que las noches sean más frescas y agradables para actividades al aire libre.