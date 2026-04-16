En la mañana de este jueves, el clima en Chubut se presentará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas estarán en un rango que va desde los 7.3°C, el punto más bajo del día, alcanzando hasta los 14.7°C. Los vientos serán moderados, soplando a una velocidad máxima de 31 km/h, aportando una sensación de frescura a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde, se experimentarán similares condiciones con un cielo parcialmente cubierto. La máxima se mantendrá alrededor de los 14.7°C. No se esperan lluvias en el transcurso de la tarde. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, mientras que la humedad alcanzará un máximo de 79%, lo que provocará una sensación más templada y húmeda.

Los vientos moderados se pronostican con una intensidad de hasta 31 km/h, mencionó el Servicio Meteorológico.