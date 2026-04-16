Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de abril de 2026
Clima chubutense
En la mañana de este jueves, el clima en Chubut se presentará con cielos parcialmente nublados. Las temperaturas estarán en un rango que va desde los 7.3°C, el punto más bajo del día, alcanzando hasta los 14.7°C. Los vientos serán moderados, soplando a una velocidad máxima de 31 km/h, aportando una sensación de frescura a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut
Durante la tarde, se experimentarán similares condiciones con un cielo parcialmente cubierto. La máxima se mantendrá alrededor de los 14.7°C. No se esperan lluvias en el transcurso de la tarde. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, mientras que la humedad alcanzará un máximo de 79%, lo que provocará una sensación más templada y húmeda.
Los vientos moderados se pronostican con una intensidad de hasta 31 km/h, mencionó el Servicio Meteorológico.