Durante la mañana en Córdoba, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso, mientras que la temperatura mínima se situará alrededor de los 7.3°C. La humedad máxima alcanzará el 54%, siendo importante tener en cuenta esta condición para las actividades de la jornada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Para la tarde y noche, las condiciones seguirán sin cambios significativos. Las máximas llegarán a los 21.9°C, y la bruma se mantendrá en el ambiente con intervalos nubosos. El viento se intensificará levemente, presentando ráfagas que podrían alcanzar los 19 km/h. Es recomendable estar preparado para ligeras fluctuaciones en la temperatura debido a los vientos.