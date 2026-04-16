Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de abril de 2026
Clima en Córdoba
Durante la mañana en Córdoba, el clima se presentará con un cielo parcialmente nuboso, mientras que la temperatura mínima se situará alrededor de los 7.3°C. La humedad máxima alcanzará el 54%, siendo importante tener en cuenta esta condición para las actividades de la jornada.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba
Para la tarde y noche, las condiciones seguirán sin cambios significativos. Las máximas llegarán a los 21.9°C, y la bruma se mantendrá en el ambiente con intervalos nubosos. El viento se intensificará levemente, presentando ráfagas que podrían alcanzar los 19 km/h. Es recomendable estar preparado para ligeras fluctuaciones en la temperatura debido a los vientos.