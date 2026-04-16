Para los residentes de Entre Ríos, el clima de esta mañana se presenta con un cielo despejado y temperaturas frescas, rondando un valor mínimo de 7.8°C. La temperatura irá aumentando gradualmente hacia la tarde, alcanzando un máximo de 17.2°C. Se espera que los vientos sean moderados durante el día, con una velocidad media de 13 km/h, lo que puede contribuir a la sensación fresca en las primeras horas del día. Los niveles de humedad se mantendrán entre 42% y 82%, proporcionando una base confortable para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

Durante la tarde y la noche, el cielo se mantiene mayormente despejado, con vientos que continuarán con intensidad moderada. Las temperaturas rondarán los 17.2°C, ofreciendo un clima agradable para quienes salgan al caer el sol. La puesta de sol será a las 18:05, asegurando luz solar hasta las primeras horas nocturnas. No se prevé lluvia, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas. Cabe destacar que a medida que la noche avance, las temperaturas tenderán a descender suavemente, proporcionando un ambiente fresco.