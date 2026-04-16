Estado del clima para hoy en Formosa

Durante el día de hoy en Formosa se espera un clima con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que variarán entre los 7.9°C y los 20.5°C. La velocidad del viento fluctuará alrededor de 9 km/h, ofreciendo una brisa moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Para la tarde y noche, el escenario climático en Formosa continuará mostrando cielos parcialmente nubosos con una baja posibilidad de lluvias. La humedad relativa alcanzará un pico del 96%, mientras que el viento podría llegar a ráfagas de hasta 17 km/h. Estas condiciones sugieren que es un día ideal para actividades al aire libre manteniendo precauciones frente a posibles cambios atmosféricos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de abril de 2026

En cuanto a las condiciones astronómicas, el amanecer está previsto a las 07:37 y el ocaso a las 18:08. Se podrá disfrutar de la vista del amanecer y posteriormente de un atardecer durante la jornada, ambos momentos presentando espectáculos ideales para todos los aficionados a la fotografía de paisajes.