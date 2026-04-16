En Jujuy, la jornada comienza con un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas, con mínimas de 4.2°C. La humedad rondará el 46%, acompañada por vientos que alcanzarán hasta 10 km/h. Este pronóstico indica que no habrá precipitaciones.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, la temperatura subirá, alcanzando un máximo de 18.4°C. Aunque el cielo continuará con algunas nubes, no se esperan lluvias, manteniéndose la humedad en un 46%. Durante la noche, el viento aumentará ligeramente, con ráfagas de hasta 13 km/h.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de abril de 2026

El sol se asomará por el horizonte a las 08:01, marcando el inicio del día, y se ocultará a las 18:41, cerrando la jornada en Jujuy. La fase lunar actual facilitará la observación de las estrellas al no haber luna visible temprano en la noche.