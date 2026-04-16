Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de abril de 2026
Clima diurno
En Jujuy, la jornada comienza con un clima parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas serán frescas, con mínimas de 4.2°C. La humedad rondará el 46%, acompañada por vientos que alcanzarán hasta 10 km/h. Este pronóstico indica que no habrá precipitaciones.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En la tarde, la temperatura subirá, alcanzando un máximo de 18.4°C. Aunque el cielo continuará con algunas nubes, no se esperan lluvias, manteniéndose la humedad en un 46%. Durante la noche, el viento aumentará ligeramente, con ráfagas de hasta 13 km/h.
Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este jueves 16 de abril de 2026
El sol se asomará por el horizonte a las 08:01, marcando el inicio del día, y se ocultará a las 18:41, cerrando la jornada en Jujuy. La fase lunar actual facilitará la observación de las estrellas al no haber luna visible temprano en la noche.