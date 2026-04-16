Este jueves inicia con un clima parcialmente nublado en La Rioja. La clima de la mañana promete ser moderado, con temperaturas mínimas que pueden bajar hasta 6°C. Aunque las precipitaciones no están previstas, la humedad alcanzará niveles elevados del 70%. Una suave brisa, a una velocidad máxima de 21 km/h, recorrerá la región durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

En la tarde y noche, el clima seguirá parcialmente nublado, pero sin riesgos de lluvias. Las máximas alcanzarán los 21.1°C y la brisa se mantendrá constante aunque suave, sin aumentar considerablemente su velocidad. Durante todo el día, el clima invitará a disfrutar al aire libre, siempre teniendo en cuenta las precauciones que implican las temperaturas algo bajas al inicio y en la culminación de la jornada.