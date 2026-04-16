Mañana en Mendoza

Hoy en la clima de Mendoza, se esperan condiciones de cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas arrancarán por la mañana con un mínimo de 6.6°C, aumentando gradualmente a lo largo del día. No se esperan precipitaciones significativas en esta franja horaria, por lo que será un día propicio para actividades al aire libre. Los vientos serán leves, con velocidades que alcanzarán los 11 km/h, lo cual hará que el ambiente se sienta más fresco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

En cuanto a la tarde y la noche, las condiciones serán similares, con temperaturas que llegarán hasta un máximo de 17.5°C. El cielo se mantendrá parcialmente cubierto, y aunque no hay probabilidad de lluvias, la humedad alcanzará un máximo de 62%, haciendo sentir un ambiente algo más cargado. Los vientos se mantendrán moderados, con ráfagas máximas de 13 km/h.

Recomendaciones: disfrute del buen clima pero tenga en cuenta la humedad si planea actividades al aire libre durante la tarde.

Es un buen día para disfrutar del aire libre en Mendoza, pero no olvide su protección solar.