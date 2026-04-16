El clima en Neuquén para este jueves 16 de abril de 2026 se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, proporcionando un clima fresco. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, se recomienda llevar un abrigo ligero. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, lo suficiente para generar una brisa agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y la noche, el clima se mantendrá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17°C, haciendo que el ambiente sea agradablemente templado. No se esperan lluvias, así que se puede disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes. La humedad relativa máxima llegará al 75%, haciendo que el aire se sienta más denso hacia la noche. Los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 13 km/h, sin representar grandes molestias.

Observaciones astronómicas para hoy en Neuquén

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, ofreciendo aproximadamente 9 horas de luz diurna para disfrutar.