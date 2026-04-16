Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de abril de 2026
Clima diario
El clima en Neuquén para este jueves 16 de abril de 2026 se presenta parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.9°C, proporcionando un clima fresco. Aunque la probabilidad de precipitación es baja, se recomienda llevar un abrigo ligero. Los vientos alcanzarán una velocidad máxima de 13 km/h, lo suficiente para generar una brisa agradable.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y la noche, el clima se mantendrá con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17°C, haciendo que el ambiente sea agradablemente templado. No se esperan lluvias, así que se puede disfrutar de actividades al aire libre sin inconvenientes. La humedad relativa máxima llegará al 75%, haciendo que el aire se sienta más denso hacia la noche. Los vientos estarán presentes con una velocidad máxima de 13 km/h, sin representar grandes molestias.
Observaciones astronómicas para hoy en Neuquén
En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:47 y se pondrá a las 18:16, ofreciendo aproximadamente 9 horas de luz diurna para disfrutar.