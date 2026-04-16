Hoy, en Río Negro, el clima tendrá una jornada con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 6.8°C y se experimentará una probabilidad de lluvia del 0%. Los vientos alcanzarán velocidades máximas de 22 km/h, soplando desde direcciones variables, lo que podría generar algunas rachas ocasionales. La humedad promedio se estima en un 45% a lo largo del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

Por la tarde y noche, en Río Negro, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, con una humedad oscilando alrededor del 45%. Los vientos continuarán soplando con una velocidad media de 22 km/h, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, lo que permitirá atisbos de sol en algunos momentos. La probabilidad de **precipitación** se mantendrá baja, y se espera un clima relativamente estable.

Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:09 y se pondrá a las 17:51, ofreciendo suficiente luz diurna para actividades al aire libre.