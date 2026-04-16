Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este jueves 16 de abril de 2026
Clima Diario
Hoy, en Río Negro, el clima tendrá una jornada con cielos parcialmente nubosos. Durante la mañana, las temperaturas mínimas serán de 6.8°C y se experimentará una probabilidad de lluvia del 0%. Los vientos alcanzarán velocidades máximas de 22 km/h, soplando desde direcciones variables, lo que podría generar algunas rachas ocasionales. La humedad promedio se estima en un 45% a lo largo del día.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
Por la tarde y noche, en Río Negro, las temperaturas máximas alcanzarán los 17.1°C, con una humedad oscilando alrededor del 45%. Los vientos continuarán soplando con una velocidad media de 22 km/h, mientras que el cielo se mantendrá parcialmente cubierto, lo que permitirá atisbos de sol en algunos momentos. La probabilidad de **precipitación** se mantendrá baja, y se espera un clima relativamente estable.
Para aquellos interesados en las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:09 y se pondrá a las 17:51, ofreciendo suficiente luz diurna para actividades al aire libre.