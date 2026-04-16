Hoy en San Luis, el clima estará marcado por un inicio del día con cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 7.5°C y los 17.7°C. El viento será un factor a considerar, con una velocidad máxima de 22 km/h, lo que generará una sensación térmica particular en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

Para la tarde y noche, se espera que el cielo continúe con características similares, con nubosidad parcial predominando. Las temperaturas rondarán los 17.7°C hacia la tarde, bajando ligeramente por la noche. Mantenerse abrigado y protegido del viento será una buena idea, ya que las ráfagas podrían alcanzar velocidades de hasta 36 km/h, aumentando así la sensación de frío.

En cuanto a la humedad, se espera que sea del 42% al máximo, por lo que no anticipamos precipitaciones importantes para el día de hoy en San Luis. Este jueves será una jornada ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tenga en cuenta la velocidad del viento al realizar planes.

Note que el clima puede cambiar, por lo que mantenerse actualizado con el último pronóstico es recomendable.