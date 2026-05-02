Canal 26
Por Canal 26
sábado, 2 de mayo de 2026, 10:00
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico.
El hombre debió quedar internado en el Hospital Rawson de San Juan y en estado crítico. Foto: Gobierno de San Juan.

El pronóstico para San Juan este 2 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 10°. Con vientos de 22 - 46 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en San Juan

Mañana
Nubes y claros
11°
Viento
Sureste 7 - 17 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
18°
Viento
Sureste 3 - 22 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
12°
Viento
Noroeste 5 - 9 km/h
Lluvia
0%

Hoy en San Juan se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de 10° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 22 - 46 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 23° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 24°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en San Juan.

Máxima: 19°
Mínima: 10°
Sensación Térmica: 11°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:06
Puesta del sol18:55
Horas de luz10h 49m
Fase lunarLlena
Iluminación99%

Radar meteorológico – San Juan

¿Cómo estará el tiempo hoy en San Juan?

Para este 2 de mayo de 2026, el pronóstico en San Juan indica soleado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 10° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en San Juan?

El sol sale hoy en San Juan a las 08:06 y se pone a las 18:55, dando aproximadamente 10h 49m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en San Juan?

El índice UV máximo esperado para hoy en San Juan es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en San Juan?

El pronóstico para hoy en San Juan indica soleado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en San Juan?

Para este 2 de mayo de 2026, los vientos en San Juan soplarán a una velocidad de 22 - 46 km/h.

Ubicación de San Juan

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sur 22 - 46 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sur 19 - 45 km/h 0% Nubes y claros
03:00 15° 15° Sur 15 - 37 km/h 0% Nubes y claros
04:00 14° 14° Sur 10 - 30 km/h 0% Cielo despejado
05:00 13° 13° Sureste 8 - 21 km/h 0% Cielo despejado
06:00 12° 12° Sureste 8 - 17 km/h 0% Cielo despejado
07:00 11° 11° Sureste 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
08:00 10° 10° Sureste 8 - 18 km/h 0% Nubes y claros
09:00 11° 11° Sureste 7 - 17 km/h 0% Nubes y claros
10:00 13° 13° Sureste 8 - 20 km/h 0% Soleado
11:00 14° 14° Sureste 13 - 31 km/h 0% Soleado
12:00 15° 15° Sureste 13 - 32 km/h 0% Soleado
13:00 16° 16° Sureste 11 - 32 km/h 0% Soleado
14:00 17° 17° Sureste 9 - 30 km/h 0% Soleado
15:00 18° 18° Sureste 7 - 28 km/h 0% Soleado
16:00 18° 18° Sureste 5 - 26 km/h 0% Soleado
17:00 18° 18° Sureste 3 - 22 km/h 0% Soleado
18:00 17° 17° Sureste 1 - 19 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Este 0 - 15 km/h 0% Soleado
20:00 14° 14° Noroeste 1 - 8 km/h 0% Cielo despejado
21:00 13° 13° Noroeste 3 - 7 km/h 0% Cielo despejado
22:00 12° 12° Noroeste 5 - 9 km/h 0% Cielo despejado
23:00 12° 12° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
24:00 11° 11° Noroeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.