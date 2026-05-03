Canal 26
Por Canal 26
domingo, 3 de mayo de 2026, 10:00
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses".
La Ciudad de Buenos Aires vista desde la Torre Monumenal o "de los Ingleses". Foto: buenosaires.gob.ar

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires? Para este 3 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 17° que se sentirá con más fuerza durante el día. El día se presentará cielo despejado, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 3 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires

Mañana
Soleado
Viento
Norte 4 - 9 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Soleado
16°
Viento
Norte 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Norte 16 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada soleada. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 17°.

Viento: 16 - 33 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 9°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 20°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Ciudad de Buenos Aires.

Máxima: 17°
Mínima: 6°
Sensación Térmica: 6°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:31
Puesta del sol18:09
Horas de luz10h 38m
Fase lunarMenguante
Iluminación97%

Radar meteorológico – Ciudad de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 3 de mayo de 2026, el pronóstico en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 17°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El sol sale hoy en Ciudad de Buenos Aires a las 07:31 y se pone a las 18:09, dando aproximadamente 10h 38m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Ciudad de Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Ciudad de Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Ciudad de Buenos Aires indica cielo despejado con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Ciudad de Buenos Aires?

Para este 3 de mayo de 2026, los vientos en Ciudad de Buenos Aires soplarán a una velocidad de 16 - 33 km/h.

Ubicación de Ciudad de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Suroeste 7 - 14 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Suroeste 6 - 13 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Oeste 5 - 11 km/h 0% Cielo despejado
04:00 Oeste 5 - 10 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Oeste 4 - 10 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Oeste 3 - 8 km/h 0% Cielo despejado
07:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Cielo despejado
08:00 Oeste 3 - 6 km/h 0% Soleado
09:00 Norte 4 - 9 km/h 0% Soleado
10:00 12° 12° Norte 7 - 17 km/h 0% Soleado
11:00 13° 13° Norte 13 - 30 km/h 0% Nubes y claros
12:00 14° 14° Norte 13 - 32 km/h 0% Nubes y claros
13:00 14° 14° Norte 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
14:00 15° 15° Norte 13 - 33 km/h 0% Nubes y claros
15:00 16° 16° Norte 12 - 31 km/h 0% Soleado
16:00 16° 16° Norte 13 - 31 km/h 0% Soleado
17:00 16° 16° Norte 13 - 31 km/h 0% Soleado
18:00 15° 15° Norte 13 - 30 km/h 0% Soleado
19:00 15° 15° Norte 15 - 29 km/h 0% Cielo despejado
20:00 15° 15° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros
21:00 15° 15° Norte 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
22:00 15° 15° Norte 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Norte 16 - 32 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Norte 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.