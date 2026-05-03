Frío en Buenos Aires Foto: Foto generada con IA Canal 26

El clima en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) entra en una etapa de transición marcada por señales claras de enfriamiento y mayor inestabilidad. Según el análisis de los modelos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la atmósfera comienza a responder al ingreso de aire más frío desde el sur, asociado a sistemas frontales y perturbaciones en niveles medios. Como resultado se espera un combo típico de lluvias, ambiente húmedo y una progresiva baja de las temperaturas, que refuerza la percepción de una ola polar instalándose antes de lo habitual.

El contraste entre masas de aire, sumado a la circulación de vientos que favorece la persistencia del aire frío, genera un clima cambiante y poco estable. Madrugadas frías, jornadas grises y variaciones térmicas cada vez más marcadas alimentan una sensación extendida en el AMBA: parece que el invierno se adelantó, y el tiempo empieza a jugar con reglas más propias de los meses más crudos del año.

Frío polar y lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

Pronóstico extendido: cómo estará el clima esta semana

Lunes 4 de mayo: mínima de 10 °C y máxima de 21 °C con cuelo parcialmente nublado.

Martes 5 de mayo: mínima de 15 °C y máxima de 24 °C, con varias nubes en el cielo.

Miércoles 6 de mayo: 17 °C de mínima y 21 °C de máxima. Se esperan lluvias durante el fin del día, con 40% de probabilidades de precipitación.

Jueves 7 de mayo: 17 °C de mínima y 20 °C de máxima, con cielo nublado y 10% de chanches de lluvias.

Viernes 8 de mayo: 8 °C de mínima y 14 °C de máxima. Se esperan chaparrones durante la tarde/noche y vientos de hasta 31 km/h.

Temperaturas variables: por qué habrá subas y bajas marcadas en el AMBA

Uno de los rasgos más llamativos del escenario que se viene en el AMBA será la marcada amplitud térmica, con jornadas que comenzarán frías y terminarán con registros algo más templados, para luego volver a descender. Este comportamiento responde a la alternancia entre masas de aire frío de origen polar y períodos breves de circulación de aire más templado, en un contexto atmosférico inestable dominado por el pasaje de frentes y sistemas de baja presión.

Según los especialistas, tras cada episodio de lluvias o tormentas se producirá un recambio de aire que favorecerá descensos abruptos de temperatura, especialmente durante la noche y la madrugada. Esta dinámica, típica de una etapa de transición estacional, refuerza la sensación de que la ola polar se mezcla con pulsos más suaves, generando un clima cambiante y poco predecible.

Recomendaciones ante lluvias y jornadas más frías

Frente a este panorama de lluvias recurrentes, frío y temperaturas variables, se recomienda tomar algunas precauciones para minimizar el impacto en la rutina diaria. Durante los días inestables, es clave planificar traslados con anticipación, ya que las precipitaciones pueden reducir la visibilidad y complicar el tránsito en accesos y arterias principales del AMBA. También se aconseja prestar atención a desagües y zonas propensas a anegamientos temporarios.

En paralelo, ante el avance del aire frío y la posibilidad de madrugadas con registros bajos, conviene reforzar el abrigo, especialmente en niños, personas mayores y quienes deban salir temprano. Vestirse en capas, mantener los ambientes ventilados al usar calefacción y seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico son medidas simples pero efectivas en un contexto donde el clima parece adelantar señales claras de un invierno que empieza a hacerse sentir antes de tiempo.