Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 17 de mayo de 2026, 06:30
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Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.
Ruiz de Montoya, en Misiones. Foto: Ministerio de Turismo Misiones.

El pronóstico para Misiones este 17 de mayo de 2026 indica una máxima de 19° y una mínima de 13°. Con vientos de 18 - 40 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Misiones

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Suroeste 13 - 28 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
18°
Viento
Sur 13 - 31 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
14°
Viento
Sur 13 - 28 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Misiones se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 13° y llegará a una máxima de 19°.

Viento: 18 - 40 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 14°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Misiones.

Máxima: 19°
Mínima: 13°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:18
Puesta del sol18:01
Horas de luz10h 43m
Fase lunarNueva
Iluminación1%

Radar meteorológico – Misiones

¿Cómo estará el tiempo hoy en Misiones?

Para este 17 de mayo de 2026, el pronóstico en Misiones indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 13° y una máxima de 19°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Misiones?

El sol sale hoy en Misiones a las 07:18 y se pone a las 18:01, dando aproximadamente 10h 43m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Misiones?

El índice UV máximo esperado para hoy en Misiones es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Misiones?

El pronóstico para hoy en Misiones indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Misiones?

Para este 17 de mayo de 2026, los vientos en Misiones soplarán a una velocidad de 18 - 40 km/h.

Ubicación de Misiones

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
02:00 16° 16° Sur 10 - 18 km/h 0% Nubes y claros
03:00 16° 16° Sur 9 - 19 km/h 0% Nubes y claros
04:00 15° 15° Sur 6 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 15° 15° Sur 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
06:00 15° 15° Suroeste 8 - 14 km/h 0% Cubierto
07:00 15° 15° Sur 6 - 18 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Suroeste 10 - 22 km/h 0% Cubierto
09:00 16° 16° Suroeste 13 - 28 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Cubierto
11:00 16° 16° Suroeste 14 - 32 km/h 0% Cubierto
12:00 17° 17° Suroeste 15 - 33 km/h 0% Cubierto
13:00 18° 18° Suroeste 17 - 37 km/h 0% Cubierto
14:00 18° 18° Sur 18 - 39 km/h 0% Cubierto
15:00 17° 17° Sur 15 - 39 km/h 0% Cubierto
16:00 18° 18° Sur 14 - 34 km/h 0% Cubierto
17:00 18° 18° Sur 13 - 31 km/h 0% Cubierto
18:00 17° 17° Sur 14 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Sur 13 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 16° 16° Suroeste 13 - 26 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 15° 15° Sur 14 - 28 km/h 0% Nubes y claros
22:00 14° 14° Sur 13 - 28 km/h 0% Cielo despejado
23:00 14° 14° Sur 13 - 27 km/h 0% Nubes y claros
24:00 13° 13° Sur 13 - 27 km/h 0% Cielo despejado

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.