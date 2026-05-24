Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
domingo, 24 de mayo de 2026, 06:30
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Conurbano de la provincia de Buenos Aires
Conurbano de la provincia de Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires? Para este 24 de mayo de 2026, se espera una temperatura máxima de 15° que se sentirá con más fuerza entre las 12h y las 13h. El día se presentará nubes y claros, ideal para planificar actividades teniendo en cuenta que la mínima fue de para este 24 de mayo de 2026.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Noreste 8 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
14°
Viento
Este 5 - 17 km/h
Lluvia
0%
Noche
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Norte 9 - 17 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con nubes y claros. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 15°.

Viento: 12 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 11°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 12°.


Mañana se esperan 17° de máxima. Para el Martes el termómetro rondará los 17°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 15°
Mínima: 8°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:45
Puesta del sol17:51
Horas de luz10h 6m
Fase lunarCreciente
Iluminación62%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 24 de mayo de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 15°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:45 y se pone a las 17:51, dando aproximadamente 10h 6m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica nubes y claros con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 24 de mayo de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 29 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 10 - 16 km/h 0% Cielo despejado
02:00 Este 9 - 18 km/h 0% Cielo despejado
03:00 Noreste 9 - 16 km/h 0% Nubes y claros
04:00 Noreste 10 - 17 km/h 0% Cielo despejado
05:00 Noreste 10 - 18 km/h 0% Cielo despejado
06:00 Noreste 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
07:00 Noreste 7 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
08:00 Noreste 6 - 11 km/h 0% Cubierto
09:00 11° 11° Noreste 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 12° 12° Noreste 6 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
11:00 14° 14° Noreste 7 - 18 km/h 0% Nubes y claros
12:00 15° 15° Noreste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 15° 15° Noreste 12 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 14° 14° Noreste 10 - 28 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 14° 14° Noreste 9 - 25 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 14° 14° Noreste 7 - 22 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 14° 14° Este 5 - 17 km/h 0% Nubes y claros
18:00 12° 12° Sureste 4 - 10 km/h 0% Nubes y claros
19:00 11° 11° Sureste 6 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
20:00 11° 11° Este 6 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 12° 12° Noreste 8 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 12° 12° Norte 9 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
23:00 13° 13° Norte 10 - 20 km/h 0% Cubierto
24:00 13° 13° Norte 9 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.