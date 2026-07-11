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Evolución del tiempo en Buenos Aires: máxima y mínima para hoy, 11 de julio de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 14°. Sin lluvias, el día se presentará niebla.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Ciudad de La Plata
Ciudad de La Plata Foto: Archivo
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El pronóstico para Buenos Aires este 11 de julio de 2026 indica una máxima de 14° y una mínima de . Con vientos de 19 - 41 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre qué ropa usar según la hora y cómo evolucionará el tiempo hacia el fin de semana.

Pronóstico para hoy en Buenos Aires

Mañana
Niebla
Viento
Suroeste 9 - 18 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
12°
Viento
Suroeste 17 - 41 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cielo despejado
Viento
Sur 16 - 32 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con niebla. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 14°.

Viento: 19 - 41 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 8°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 11° de máxima. Para el Lunes el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 14°
Mínima: 7°
Sensación Térmica: 8°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol07:58
Puesta del sol17:56
Horas de luz9h 58m
Fase lunarMenguante
Iluminación11%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el tiempo hoy en Buenos Aires?

Para este 11 de julio de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica niebla. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 14°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 07:58 y se pone a las 17:56, dando aproximadamente 9h 58m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica niebla con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 11 de julio de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 19 - 41 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 10° Sur 3 - 6 km/h 0% Nubes y claros
02:00 10° Sur 2 - 8 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Sur 7 - 11 km/h 0% Neblina
04:00 Sur 8 - 16 km/h 0% Niebla
05:00 Sur 8 - 15 km/h 0% Niebla
06:00 Suroeste 9 - 15 km/h 0% Niebla
07:00 Suroeste 9 - 16 km/h 0% Niebla
08:00 Suroeste 9 - 17 km/h 0% Niebla
09:00 Suroeste 9 - 18 km/h 0% Niebla
10:00 Suroeste 9 - 21 km/h 0% Cubierto
11:00 11° 11° Suroeste 11 - 24 km/h 0% Cubierto
12:00 12° 12° Suroeste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 13° 13° Suroeste 14 - 31 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 13° 13° Suroeste 15 - 32 km/h 0% Nubes y claros
15:00 14° 14° Suroeste 18 - 38 km/h 0% Nubes y claros
16:00 13° 13° Suroeste 19 - 40 km/h 0% Cubierto
17:00 12° 12° Suroeste 17 - 41 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 11° 11° Suroeste 17 - 34 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 10° 10° Suroeste 17 - 35 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Suroeste 17 - 35 km/h 0% Cielo despejado
21:00 Sur 16 - 34 km/h 0% Cielo despejado
22:00 Sur 16 - 32 km/h 0% Cielo despejado
23:00 Sur 16 - 31 km/h 0% Nubes y claros
24:00 Sur 15 - 31 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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