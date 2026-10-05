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Pronóstico extendido para Buenos Aires: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Buenos Aires se espera una temperatura mínima de 12° y una máxima de 20°. Sin lluvias, el día se presentará parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Buenos Aires este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 20° y una mínima de 12°. Con vientos de 12 - 25 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Buenos Aires: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
16°
Viento
Noroeste 3 - 13 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
19°
Viento
Norte 5 - 19 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
15°
Viento
Este 12 - 25 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Buenos Aires se espera una jornada con parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 12° y llegará a una máxima de 20°.

Viento: 12 - 25 km/h. Probabilidad de lluvia: 0%.


Por la mañana, con una temperatura de 16°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buzo liviano o una campera de media estación.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 15°.


Mañana se esperan 20° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 19°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Buenos Aires.

Máxima: 20°
Mínima: 12°
Sensación Térmica: 13°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:22
Puesta del sol18:58
Horas de luz12h 36m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Buenos Aires

¿Cómo estará el clima hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Buenos Aires indica parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 12° y una máxima de 20°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Buenos Aires?

El sol sale hoy en Buenos Aires a las 06:22 y se pone a las 18:58, dando aproximadamente 12h 36m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Buenos Aires?

El índice UV máximo esperado para hoy en Buenos Aires es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Buenos Aires?

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica parcialmente nuboso con baja probabilidad de lluvias. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Buenos Aires?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Buenos Aires soplarán a una velocidad de 12 - 25 km/h.

Ubicación de Buenos Aires

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 14° 14° Norte 9 - 22 km/h 0% Nubes y claros
02:00 13° 13° Norte 8 - 16 km/h 0% Nubes y claros
03:00 13° 13° Norte 7 - 12 km/h 0% Nubes y claros
04:00 12° 12° Noroeste 8 - 12 km/h 0% Nubes y claros
05:00 12° 12° Norte 9 - 14 km/h 0% Nubes y claros
06:00 12° 12° Norte 8 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 13° 13° Oeste 8 - 15 km/h 0% Nubes y claros
08:00 14° 14° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Soleado
09:00 16° 16° Noroeste 3 - 13 km/h 0% Cubierto
10:00 17° 17° Noroeste 6 - 15 km/h 0% Nubes y claros
11:00 19° 19° Noroeste 9 - 23 km/h 0% Cubierto
12:00 19° 19° Noroeste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
13:00 19° 19° Norte 6 - 21 km/h 0% Cubierto
14:00 20° 20° Norte 9 - 23 km/h 0% Cubierto
15:00 19° 19° Norte 9 - 24 km/h 0% Nubes y claros
16:00 20° 20° Norte 8 - 22 km/h 0% Nubes y claros
17:00 19° 19° Norte 5 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 18° 18° Noreste 5 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 16° 16° Este 7 - 14 km/h 0% Cubierto
20:00 16° 16° Este 10 - 18 km/h 0% Cubierto
21:00 15° 15° Este 12 - 23 km/h 0% Cubierto
22:00 15° 15° Este 12 - 25 km/h 0% Nubes y claros
23:00 14° 14° Este 10 - 23 km/h 0% Nubes y claros
24:00 14° 14° Este 8 - 17 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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