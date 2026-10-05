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Lula da Silva reconoció que el resultado en la primera vuelta es “inesperado”: “Estaba convencido de que iba a ganar”

El líder del Partido de los Trabajadores dijo sentirse confiado en una victoria final en la segunda vuelta del 25 de octubre, y afirmó ser “muy bueno” en el cara a cara.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló después de que se confirme el balotaje contra Flavio Bolsonaro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló después de que se confirme el balotaje contra Flavio Bolsonaro. Foto: REUTERS
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El presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, reconoció este domingo que el resultado de la primera vuelta de los comicios es “inesperado” y aprovechó para criticar duramente a su rival Flávio Bolsonaro, quien lo aventajó por unos dos puntos.

“Estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en primera vuelta”, declaró en un céntrico hotel de la ciudad de São Paulo, después de obtener un 45,1% de los votos frente al 47,0 % de Bolsonaro, un resultado que ninguna encuesta previa había vaticinado.

Pese a la sorpresa, el líder progresista, que disputa sus séptimas elecciones presidenciales, dijo sentirse confiado en una victoria final en la ronda de desempate del 25 de octubre, y afirmó ser “muy bueno” en el cara a cara.

“A partir de mañana comienza la nueva campaña”, dijo en tono combativo y rodeado de seguidores y aliados, en referencia a las tres semanas que quedan hasta la segunda vuelta.

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El mandatario defendió en su discurso las políticas de su Gobierno, como el mantenimiento de la estabilidad fiscal y el aumento de la inversión en ciencia y tecnología, así como en educación.

Asimismo, enumeró sus promesas para el que sería su cuarto mandato al frente de Brasil, como la ampliación de las ayudas a estudiantes y el fortalecimiento de la industria, y se comprometió a que el país dé “un salto” adicional para alcanzar un mayor nivel de bienestar. “Vamos a convencer al pueblo brasileño de que debemos continuar con el proyecto”, añadió.

Por otro lado, Lula cargó contra la “biografía tenebrosa” de Flávio Bolsonaro, por sus “vínculos” con grupos paramilitares y con el escándalo de corrupción del Banco Master, y aseguró que “todo eso va a quedar claro”.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, da un discurso después de que se confirme el balotaje contra Flavio Bolsonaro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, habló después de que se confirme el balotaje contra Flavio Bolsonaro. Foto: REUTERS

“No hay nada que permita vislumbrar un futuro prometedor”, afirmó sobre un eventual escenario de victoria bolsonarista.

Cuándo es el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

El balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro será el domingo 25 de octubre de 2026. Ese día, los brasileños deberán elegir entre los dos candidatos más votados en la primera ronda electoral.

La votación comenzará a las 8 y finalizará a las 17, según el horario oficial de Brasilia (el mismo que en Argentina).

La segunda vuelta enfrentará dos proyectos políticos contrapuestos y volverá a colocar a Brasil ante una elección decisiva. Lula buscará continuar al frente del Gobierno, mientras que Flávio Bolsonaro intentará concretar el regreso del bolsonarismo al Poder Ejecutivo.

Elecciones en BrasilLula da Silva Flavio Bolsonaro
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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