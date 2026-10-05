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Pronóstico extendido para Santa Cruz: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Santa Cruz se espera una temperatura mínima de 4° y una máxima de 11°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (0.9 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Los Antiguos, en la provincia de Santa Cruz. Foto: Argentina.gob.ar.
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El pronóstico para Santa Cruz este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 11° y una mínima de . Con vientos de 13 - 24 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santa Cruz: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 4 - 10 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
11°
Viento
Sureste 3 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
Viento
Noreste 8 - 14 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santa Cruz se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de 11°.

Viento: 13 - 24 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 0.9 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 5°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una campera abrigada o un tapado.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 12° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 15°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santa Cruz.

Máxima: 11°
Mínima: 4°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:56
Horas de luz13h 1m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Santa Cruz

¿Cómo estará el clima hoy en Santa Cruz?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de 11°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santa Cruz?

El sol sale hoy en Santa Cruz a las 06:55 y se pone a las 19:56, dando aproximadamente 13h 1m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santa Cruz?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santa Cruz es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santa Cruz?

El pronóstico para hoy en Santa Cruz indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 0.9 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santa Cruz?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Santa Cruz soplarán a una velocidad de 13 - 24 km/h.

Ubicación de Santa Cruz

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Sur 7 - 11 km/h 0% Neblina
02:00 Sur 7 - 13 km/h 0% Cubierto
03:00 Sur 8 - 14 km/h 0% Cubierto
04:00 Sur 8 - 13 km/h 0% Parcialmente nuboso
05:00 Sur 7 - 12 km/h 0% Cubierto
06:00 Sur 6 - 11 km/h 0% Cubierto
07:00 Sur 5 - 10 km/h 0% Cubierto
08:00 Sur 6 - 10 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 4 - 10 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 4 - 11 km/h 0% Cubierto
11:00 Suroeste 5 - 13 km/h 0% Cubierto
12:00 Suroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
13:00 Suroeste 7 - 17 km/h 0% Cubierto
14:00 10° Suroeste 6 - 19 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 11° 11° Suroeste 6 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 11° 11° Sur 4 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 11° 11° Sureste 3 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Este 9 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
19:00 Noreste 13 - 23 km/h 0% Nubes y claros
20:00 Noreste 11 - 23 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
21:00 Noreste 6 - 19 km/h 30% 0.6 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
22:00 Noreste 8 - 14 km/h 0% Nubes y claros
23:00 Norte 7 - 14 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 Norte 7 - 12 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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