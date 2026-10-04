Elecciones en Brasil, en VIVO: ya votaron los principales candidatos, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

A días de una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, luchan por el llamado 'voto útil' para intentar definir la Presidencia sin necesidad de un balotaje. Foto: REUTERS

Los comicios para elegir al próximo presidente en Brasil se iniciaron este domingo 4 de octubre, con la participación de millones de habitantes que elegirán como principales candidatos entre el actual mandatario y líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, y Flavio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal de Brasil e hijo del ex jefe de Estado Jair Bolsonaro.

La votación comenzó oficialmente a las 8:00 hora local (misma que en la Argentina) y los centros de votación de todo el país tienen previsto cerrar a las 17:00.

Se espera que los primeros resultados se den a conocer pocas horas después del cierre de las urnas.

Seguí el minuto a minuto de las elecciones en Brasil:

10:56 ¿Cuántos brasileños pueden votar desde Argentina? Alrededor de 13.000 ciudadanos brasileños residentes en la Argentina están habilitados para participar de las elecciones presidenciales de 2026. Para poder votar desde el país, debían haber registrado previamente su domicilio electoral en el exterior y encontrarse incluidos en el padrón definitivo de la Justicia Electoral brasileña. Los brasileños empadronados en la Argentina solamente podrán votar las categorías de presidente y vicepresidente. No podrán elegir gobernadores, senadores ni diputados. En todo el mundo hay 918.876 brasileños habilitados para sufragar desde el exterior, distribuidos en 134 países y 186 ciudades.

10:22 Bolsonaro tras emitir su voto: “Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso” Flávio Bolsonaro, principal candidato opositor en las elecciones presidenciales de Brasil, votó este domingo en una escuela de Río de Janeiro y aseguró que el país necesita un cambio. “Espero que Brasil dé un voto de protesta contra la era de atraso”, afirmó ante los periodistas, en referencia al gobierno de su rival, Lula da Silva. El hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro fue el primer candidato presidencial en votar, unos 20 minutos después del inicio de la jornada electoral. Acompañado por su esposa, Fernanda Bolsonaro, sufragó en la escuela municipal Barão Homem de Mello, en Vila Isabel, y sostuvo que observa un “movimiento muy claro” de crecimiento en las encuestas que podría permitirle ganar en primera vuelta. Según el último sondeo de Datafolha, difundidoeste sábado, Lula reúne el 45% de intención de voto, mientras que Bolsonaro alcanza el 42%. Unos 158,7 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo, además de elegir presidente, gobernadores, diputados, dos tercios del Senado y representantes de las asambleas legislativas regionales.

10:06 Lula da Silva habló tras emitir su voto: “Estoy muy confiado” El presidente brasileño y candidato a la reelección dijo estar “confiado” de ganar las elecciones generales al votar este domingo en una escuela de la periferia de São Paulo. Lula votó hacia las 9:15 hora local (12:15 hora GMT) en la escuela estatal João Firmino Correia de Araújo, en el municipio de São Bernardo do Campo. “Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña. Estoy seguro de que tendremos una participación muy alta y estoy seguro de que vamos a ganar estas elecciones”, dijo Lula a los periodistas a la salida de la escuela. El líder del Partido de los Trabajadores afirmó además que han hecho mucho pero que todavía “queda mucho por hacer” en Brasil.“Son 500 años de atraso. No se resuelven 500 años en 10, 15 o 20 años. Necesitamos mucho tiempo para arreglar este país”, señaló.

09:51 Cómo se vota en Brasil En Brasil, la votación se realiza de manera presencial mediante urnas electrónicas. El elector introduce el número de cada candidato, verifica en la pantalla su nombre, fotografía y partido, y presiona “Confirma”. Si comete un error, puede seleccionar “Corrige” y volver a ingresar el número antes de validar su elección. El orden de votación será el siguiente: Diputado federal: cuatro dígitos.

Diputado estadual o distrital: cinco dígitos.

Primer senador: tres dígitos.

Segundo senador: tres dígitos.

Gobernador: dos dígitos.

Presidente: dos dígitos. Para sufragar, se debe presentar un documento oficial con fotografía. El celular y otros dispositivos electrónicos están prohibidos dentro de la cabina, por lo que se recomienda llevar anotados en papel los números de los candidatos. Los brasileños empadronados en el exterior votan únicamente para presidente y vicepresidente.