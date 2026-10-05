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Pronóstico extendido para Santiago del Estero: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Santiago del Estero se espera una temperatura mínima de 16° y una máxima de 25°. Con una probabilidad de lluvia de 70% (0.4 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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Santiago del Estero. Foto: Facebook Turismo Santiago
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El pronóstico para Santiago del Estero este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 25° y una mínima de 16°. Con vientos de 14 - 27 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Santiago del Estero: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Parcialmente nuboso
17°
Viento
Este 6 - 15 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Cubierto
24°
Viento
Noreste 5 - 18 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
21°
Viento
Sur 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Santiago del Estero se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 16° y llegará a una máxima de 25°.

Viento: 14 - 27 km/h. Probabilidad de lluvia: 70% 0.4 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 17°, lo ideal es un buzo liviano o una campera de media estación. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 21°.


Mañana se esperan 29° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 29°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Santiago del Estero.

Máxima: 25°
Mínima: 16°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:51
Puesta del sol19:19
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Santiago del Estero

¿Cómo estará el clima hoy en Santiago del Estero?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16° y una máxima de 25°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Santiago del Estero?

El sol sale hoy en Santiago del Estero a las 06:51 y se pone a las 19:19, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Santiago del Estero?

El índice UV máximo esperado para hoy en Santiago del Estero es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Santiago del Estero?

El pronóstico para hoy en Santiago del Estero indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 70% 0.4 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Santiago del Estero?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Santiago del Estero soplarán a una velocidad de 14 - 27 km/h.

Ubicación de Santiago del Estero

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 17° 17° Sureste 14 - 27 km/h 0% Cubierto
02:00 17° 17° Sureste 11 - 25 km/h 0% Cubierto
03:00 16° 16° Sureste 9 - 20 km/h 0% Cubierto
04:00 16° 16° Sureste 7 - 18 km/h 0% Cubierto
05:00 16° 16° Sur 8 - 15 km/h 0% Cubierto
06:00 16° 16° Sur 10 - 19 km/h 0% Cubierto
07:00 16° 16° Sureste 9 - 19 km/h 0% Cubierto
08:00 16° 16° Sureste 7 - 17 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
09:00 17° 17° Este 6 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
10:00 19° 19° Este 5 - 16 km/h 0% Cubierto
11:00 19° 19° Noreste 8 - 21 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
12:00 21° 21° Este 4 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo parcialmente nuboso
13:00 23° 25° Noreste 4 - 17 km/h 0% Parcialmente nuboso
14:00 24° 25° Noreste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
15:00 25° 26° Noreste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
16:00 25° 26° Noreste 6 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 24° 26° Noreste 5 - 18 km/h 0% Cubierto
18:00 24° 25° Noreste 4 - 15 km/h 0% Cubierto
19:00 23° 25° Norte 3 - 11 km/h 0% Cubierto
20:00 23° 24° Noroeste 6 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 21° 21° Suroeste 5 - 11 km/h 0% Parcialmente nuboso
22:00 21° 21° Sur 5 - 11 km/h 0% Cubierto
23:00 21° 21° Sureste 5 - 10 km/h 0% Nubes y claros
24:00 20° 20° Este 8 - 13 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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