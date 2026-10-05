Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION con fuertes insultos

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION. Foto: Reuters (Mariana Nedelcu)

Javier Milei protagonizó este domingo 4 de octubre un nuevo enfrentamiento con periodistas y autoridades de LA NACION. A través de su cuenta en la red social X, el mandatario difundió mensajes con fuertes insultos contra el director del medio, Fernán Saguier, y cuestionó a los columnistas Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá y Jorge Liotti.

La ofensiva se desarrolló mediante publicaciones propias y reposteos de mensajes escritos por funcionarios y otros usuarios. El Presidente utilizó expresiones descalificadoras para responder a distintas notas periodísticas relacionadas con la situación política, las negociaciones del Gobierno y el funcionamiento de la Justicia.

Milei cuestionó una columna sobre una cena de Caputo con gobernadores

Uno de los mensajes compartidos por Milei cuestionaba una columna de Liotti sobre una cena realizada en París entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y un grupo de gobernadores. El artículo reconstruía el encuentro mediante el testimonio de fuentes que participaron de la reunión.

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION. Foto: Captura X

El texto difundido por el mandatario objetaba el uso de fuentes reservadas para describir lo ocurrido durante la cena. Su autor, Gustavo Arabia, sostuvo que las conversaciones desarrolladas en un ámbito privado no podían comprobarse de manera independiente y también puso en duda algunas interpretaciones políticas incluidas en la columna.

Al compartir esa publicación, Milei escribió “desenmascarando soretes” y posteriormente dirigió fuertes insultos contra Fernán Saguier y los periodistas del diario. También empleó la expresión “la lógica de la mosca” para descalificar al medio y a sus integrantes.

La publicación cuestionada también hacía referencia a las encuestas y al rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, dentro de las negociaciones políticas. Según la columna, algunos participantes del encuentro consideraban que la hermana del Presidente dificultaba determinados acuerdos, una interpretación que fue rechazada en el mensaje replicado por el jefe de Estado.

El cruce con Joaquín Morales Solá

La sucesión de mensajes también incluyó una respuesta del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, al periodista Joaquín Morales Solá. El funcionario cuestionó una columna titulada Tapia y la AFA, protegidos por el poder, que analizaba la situación judicial de los principales dirigentes del fútbol argentino.

Mahiques puso en duda la independencia de los planteos realizados en la nota y escribió que tenía la impresión de que “no es la pluma sino la tinta la que no le pertenece”. También sostuvo que le costaba enojarse con alguien que, según su interpretación, actuaba movido por intereses particulares.

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION. Foto: Captura X

Milei reposteó la contestación del ministro y agregó nuevos agravios contra Morales Solá y Saguier. En su mensaje, acusó al director del diario de pretender influir sobre la Justicia y utilizó expresiones ofensivas para referirse tanto al periodista como a la conducción del medio.

Los insultos de Javier Milei contra Carlos Pagni

El Presidente también apuntó contra Carlos Pagni luego de que circulara un fragmento de una entrevista en la que el columnista reflexionaba sobre la influencia del periodismo en la vida política.

En ese pasaje, Pagni explicó que su trabajo periodístico supone intervenir en la discusión pública mediante la información, el análisis y las opiniones. Aclaró, sin embargo, que esa participación no significa desarrollar una actividad partidaria ni responder a una facción política.

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION. Foto: Captura X

El periodista también señaló que quienes participan del debate público deben estar preparados para recibir críticas y agresiones. Según explicó, el desafío consiste en evitar que los ataques condicionen la tarea periodística o afecten la calidad del trabajo.

Milei interpretó esas palabras como una “confesión” y volvió a utilizar la expresión “mierda humana” para referirse a Pagni. En el mismo mensaje, acusó al columnista de desarrollar un “juego cobarde” y renovó sus ataques contra Saguier.

Mensajes religiosos en medio de los ataques

La secuencia de publicaciones coincidió con otros mensajes de Milei vinculados con la celebración católica de San Francisco de Asís. El mandatario envió un saludo al papa León XIV y destacó la figura del fundador de la familia franciscana por su servicio a los sectores más vulnerables y su búsqueda de la paz.

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION. Foto: Captura X

También saludó a Georgia Meloni y recordó que San Francisco de Asís es el patrono de Italia. De esta manera, las publicaciones religiosas quedaron intercaladas en la cuenta presidencial con los mensajes ofensivos dirigidos contra periodistas y autoridades de LA NACION.