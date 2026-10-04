Una histórica empresa de insumos para el campo entró en concurso preventivo por deudas millonarias. Foto: Archivo.

Una nueva empresa se suma al efecto dominó de las compañías en crisis por la situación económica del país.

Se trata de una firma santafesina dedicada a la venta de semillas y agroquímicos que acumula más de $3.000 millones de deuda financiera y registra 206 cheques rechazados por otros $2.936 millones.

La apertura del proceso fue resuelta el 18 de agosto de 2026 por la jueza subrogante Natalia Carinelli, del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 2ª Nominación de Rafaela. La medida alcanza a la sociedad con domicilio en Colonia Bossi, departamento San Cristóbal.

Una histórica empresa de insumos para el campo entró en concurso preventivo por deudas millonarias. Foto Archivo. Foto: REUTERS

La histórica empresa que entró en concurso preventivo: cheques rebotados y deudas bancarias

Se trata de Boagro Agronegocios S.A., una firma dedicada a la comercialización de semillas, fertilizantes y agroquímicos en Santa Fe.

El expediente ya tiene establecido el cronograma para los acreedores. Hasta el 30 de septiembre deberán presentar ante la sindicatura los pedidos de verificación de sus créditos. Luego, el informe individual deberá ser entregado el 24 de noviembre, mientras que el informe general está previsto para el 17 de febrero de 2027. La audiencia informativa, en tanto, fue fijada para el 13 de agosto de ese año.

La empresa acumuló compromisos por más de $3.000 millones con bancos y sociedades de garantía recíproca. En paralelo, se contabilizaron 206 cheques rechazados por $2.936.051.820,80.

La firma tiene como actividad principal la venta de insumos indispensables para la producción agrícola y también registra cultivos de maíz, soja, trigo y girasol.

La compañía llegó a Santa Fe después de trasladar su domicilio social desde Córdoba, una modificación aprobada mediante asambleas extraordinarias realizadas entre 2021 y 2022 y registrada formalmente en 2023.