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Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por los comicios en Brasil: “Histórica elección ante el comunista de Lula”

El presidente sostuvo que “la libertad avanza” en el país vecino y deseó que “pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”.

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Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por las elecciones en Brasil.
Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por las elecciones en Brasil. Foto: REUTERS
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Javier Milei le envió un mensaje a Flávio Bolsonaro por el resultado electoral de este domingo en Brasil, a pesar de ir directamente al balotaje el próximo 25 de octubre: “Felicitaciones querido amigo por esta histórica elección ante el comunista de Lula”, manifestó el presidente en sus redes sociales.

El mandatario argentino sostuvo que “la libertad avanza en Brasil” y, en referencia a la relación económica bilateral, aseguró que “las oportunidades para nuestras naciones, trabajando juntos, son infinitas”.

“El continente americano es de ciudadanos que quieren vivir en libertad. Espero que pronto podamos empezar a trabajar juntos para que la Argentina y Brasil sigan siendo grandes socios comerciales, culturales y políticos”, expresó Milei.

La relación entre el presidente argentino y el hijo de Jair Bolsonaro es de una fuerte amistad personal y de una estrecha vinculación ideológica ya que ambos dirigentes se consideran actores importantes en el avance de la derecha conservadora en Latinoamérica.

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Simultáneamente, consolidaron su relación por un eje político puntual como es el rechazo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, lo que profundizó las tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Argentina y Brasil.

Incluso, Milei calificó públicamente a Lula de “ladrón” y “comunista”, en diversas oportunidades, lo que provocó quejas por parte del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

El tuit de Javier Milei felicitando a Flávio Bolsonaro por las elecciones en Brasil.
Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por las elecciones en Brasil. Foto: Captura X

Por otra parte, el presidente argentino cumplió un papel fundamental en la campaña de Bolsonaro, ya que en julio de este año viajó a San Pablo para participar en la convención del Partido Liberal donde se oficializó la candidatura del hijo del ex mandatario brasileño.

La campaña de Bolsonaro adoptó varios discursos inspirados en la gestión de La Libertad Avanza (LLA) y, durante un acto donde Milei estuvo presente, el candidato levantó una tijera gigante para simbolizar el “tijeretazo” del gasto público, emulando la motosierra del Gobierno Nacional.

Este domingo, al momento de emitir su voto en Río de Janeiro, Bolsonaro replicó ante la prensa la habitual frase de Milei: “¡Viva la libertad, carajo!”, y elogió las políticas de su gestión implementadas en Argentina.

Cómo quedaron los resultados de la primera vuelta

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Con el 97,85% de los votos escrutados, el senador alcanzaba el 47,37%, mientras que el presidente Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores, obtenía el 44,83%.

La distancia entre ambos se redujo considerablemente durante las últimas horas del conteo. Bolsonaro había superado momentáneamente el 50% al comienzo del escrutinio, favorecido por la rápida carga de los resultados del sur y el sudeste. Sin embargo, Lula recortó la diferencia con la incorporación de votos del norte y el nordeste, dos regiones donde conserva un fuerte respaldo electoral.

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