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Pronóstico extendido para Tierra del Fuego: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Tierra del Fuego se espera una temperatura mínima de 3° y una máxima de 7°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (1.5 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo cubierto.

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Parque Nacional Tierra del Fuego.
Parque Nacional Tierra del Fuego. Foto: Parques Nacionales
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El pronóstico para Tierra del Fuego este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de y una mínima de . Con vientos de 9 - 20 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tierra del Fuego: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
Viento
Sur 5 - 14 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Parcialmente nuboso
Viento
Sur 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Noche
Cubierto
Viento
Sur 5 - 13 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tierra del Fuego se espera una jornada con lluvia débil con cielo cubierto. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 9 - 20 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 1.5 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 4°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 11°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tierra del Fuego.

Máxima: 7°
Mínima: 3°
Sensación Térmica: 3°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:48
Puesta del sol19:55
Horas de luz13h 7m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Tierra del Fuego

¿Cómo estará el clima hoy en Tierra del Fuego?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Tierra del Fuego?

El sol sale hoy en Tierra del Fuego a las 06:48 y se pone a las 19:55, dando aproximadamente 13h 7m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tierra del Fuego?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tierra del Fuego es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tierra del Fuego?

El pronóstico para hoy en Tierra del Fuego indica lluvia débil con cielo cubierto con una probabilidad de lluvia de 90% 1.5 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tierra del Fuego?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Tierra del Fuego soplarán a una velocidad de 9 - 20 km/h.

Ubicación de Tierra del Fuego

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Este 9 - 10 km/h 30% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 Sureste 9 - 9 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 Sur 4 - 10 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 Sur 5 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 Sur 5 - 13 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 Sur 5 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 Sur 5 - 13 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Cubierto
09:00 Sur 5 - 14 km/h 0% Cubierto
10:00 Sur 5 - 15 km/h 0% Cubierto
11:00 Sur 5 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 Sur 5 - 16 km/h 0% Cubierto
13:00 Sur 5 - 16 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto
15:00 Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto
16:00 Sur 7 - 19 km/h 0% Cubierto
17:00 Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
18:00 Sur 7 - 20 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 Sur 6 - 17 km/h 0% Cubierto
20:00 Sur 6 - 16 km/h 0% Cubierto
21:00 Sur 6 - 14 km/h 0% Cubierto
22:00 Sur 5 - 13 km/h 0% Cubierto
23:00 Sur 3 - 11 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 2 - 8 km/h 0% Cubierto

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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