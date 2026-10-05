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Pronóstico extendido para Tucumán: qué esperar del clima este 5 de octubre de 2026

Hoy en Tucumán se espera una temperatura mínima de 14° y una máxima de 22°. Con una probabilidad de lluvia de 90% (7 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.

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El pronóstico para Tucumán este 5 de octubre de 2026 indica una máxima de 22° y una mínima de 14°. Con vientos de 11 - 29 km/h, la sensación térmica será un factor clave a seguir. Leé nuestra guía práctica sobre cómo estará el clima según la hora y cómo evolucionará hacia el fin de semana

Pronóstico para hoy en Tucumán: cómo estará el clima y con qué ropa salir de casa

Mañana
Cubierto
15°
Viento
Suroeste 7 - 20 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Nubes y claros
22°
Viento
Este 4 - 16 km/h
Lluvia
0%
Noche
Nubes y claros
18°
Viento
Norte 5 - 11 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Tucumán se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 14° y llegará a una máxima de 22°.

Viento: 11 - 29 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 7 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 15°, lo ideal es una campera abrigada o un tapado. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por una remera de manga larga o un saco fino.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 18°.


Mañana se esperan 24° de máxima. Para el Miércoles el termómetro rondará los 27°.


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Tucumán.

Máxima: 22°
Mínima: 14°
Sensación Térmica: 16°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol06:55
Puesta del sol19:23
Horas de luz12h 28m
Fase lunarMenguante
Iluminación27%

Radar meteorológico – Tucumán

¿Cómo estará el clima hoy en Tucumán?

Para este 5 de octubre de 2026, el pronóstico en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 14° y una máxima de 22°.

¿A qué hora sale el sol hoy en Tucumán?

El sol sale hoy en Tucumán a las 06:55 y se pone a las 19:23, dando aproximadamente 12h 28m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Tucumán?

El índice UV máximo esperado para hoy en Tucumán es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Tucumán?

El pronóstico para hoy en Tucumán indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 7 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Tucumán?

Para este 5 de octubre de 2026, los vientos en Tucumán soplarán a una velocidad de 11 - 29 km/h.

Ubicación de Tucumán

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 16° 16° Sur 3 - 10 km/h 90% 1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
02:00 16° 16° Sur 5 - 10 km/h 90% 0.8 mm Lluvia débil con cielo cubierto
03:00 16° 16° Suroeste 8 - 16 km/h 90% 1.5 mm Lluvia débil con cielo cubierto
04:00 16° 16° Sur 11 - 24 km/h 90% 2.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
05:00 15° 15° Sur 8 - 22 km/h 90% 0.7 mm Lluvia débil con cielo cubierto
06:00 15° 15° Suroeste 11 - 23 km/h 70% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
07:00 15° 15° Suroeste 11 - 26 km/h 40% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
08:00 14° 14° Suroeste 8 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 15° 15° Suroeste 7 - 20 km/h 0% Cubierto
10:00 16° 16° Sur 9 - 21 km/h 30% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
11:00 17° 17° Suroeste 11 - 29 km/h 30% 0.1 mm Lluvia débil con cielo cubierto
12:00 17° 17° Suroeste 7 - 27 km/h 0% Parcialmente nuboso
13:00 19° 19° Sur 2 - 20 km/h 0% Nubes y claros
14:00 20° 20° Sureste 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
15:00 21° 21° Norte 1 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
16:00 22° 22° Noreste 2 - 15 km/h 0% Parcialmente nuboso
17:00 22° 22° Este 4 - 16 km/h 0% Nubes y claros
18:00 21° 21° Noreste 4 - 16 km/h 0% Parcialmente nuboso
19:00 21° 21° Este 3 - 13 km/h 0% Nubes y claros
20:00 19° 19° Este 6 - 11 km/h 0% Nubes y claros
21:00 18° 18° Noreste 5 - 13 km/h 0% Nubes y claros
22:00 18° 18° Norte 5 - 11 km/h 0% Nubes y claros
23:00 17° 17° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso
24:00 18° 18° Noroeste 4 - 10 km/h 0% Parcialmente nuboso

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.

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