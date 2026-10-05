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350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina gracias a una iniciativa conjunta entre el municipio y AFA

Los chicos, provenientes de comedores, espacios socioeducativos y clubes de barrio, accedieron a esta experiencia a partir de las entradas donadas por la AFA.

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350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina
350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina Foto: Prensa intendencia de Merlo
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Un grupo de 350 niños, niñas y adolescentes de distintos barrios de Merlo tuvo la posibilidad de asistir al partido que la Selección Argentina disputó frente a Burkina Faso, en el marco de la fecha FIFA.

350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina
350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina Foto: Prensa intendencia de Merlo

En una acción articulada entre el Municipio de Merlo, encabezado por el intendente Gustavo Menéndez, y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, 350 niños, niñas y adolescentes de distintos barrios del distrito asistieron al partido de la Selección Argentina frente a Burkina Faso, correspondiente a la fecha FIFA, disputado esta noche.

Las entradas fueron donadas por la AFA lo que permitió que los jóvenes pudieran vivir la experiencia de presenciar en vivo un encuentro del seleccionado nacional.

350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina
El partido se disputó en el Monumental Foto: Prensa intendencia de Merlo

Para varios de los participantes, además, fue una ocasión especial ya que era la primera vez que ingresaban a un estadio de fútbol para ver jugar a la Selección Argentina.

Gustavo Menéndez
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