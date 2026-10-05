Cuándo es el balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: la fecha de la segunda vuelta en Brasil

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro se disputan la presidencia de Brasil. Foto: REUTERS

Las elecciones presidenciales de Brasil no quedaron resueltas en la primera vuelta. Como ninguno de los candidatos alcanzó la mayoría absoluta de los votos válidos, Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro deberán competir en una segunda vuelta para determinar quién gobernará el país durante los próximos cuatro años.

De acuerdo con el calendario aprobado por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, el balotaje se realizará el domingo 25 de octubre de 2026, exactamente tres semanas después de la primera vuelta celebrada este 4 de octubre. La fecha había sido establecida oficialmente en la Resolución Nº 23.760, que regula el cronograma de las elecciones generales brasileñas.

Qué día será la segunda vuelta entre Lula y Flávio Bolsonaro

El balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro será el domingo 25 de octubre de 2026. Ese día, los brasileños deberán elegir entre los dos candidatos más votados en la primera ronda electoral.

La votación comenzará a las 8 y finalizará a las 17, según el horario oficial de Brasilia (el mismo que en Argentina). El mismo se aplicará en todos los estados y en el Distrito Federal, aunque la apertura y el cierre de los centros electorales podrán percibirse de manera diferente en las regiones brasileñas que utilizan otros husos horarios.

En esta instancia solamente estarán en disputa los cargos ejecutivos que no hayan quedado definidos en la primera vuelta. Además de la Presidencia, también podría haber balotajes para gobernador en aquellos estados donde ningún candidato haya conseguido la mayoría absoluta de los votos válidos.

Por qué habrá balotaje en Brasil

La legislación electoral brasileña establece que un candidato presidencial debe obtener más de la mitad de los votos válidos para ser elegido en primera vuelta. En este cálculo no se toman en cuenta los votos en blanco ni los anulados. Si ningún postulante supera ese límite, los dos más votados avanzan a una segunda elección.

Durante el escrutinio de este domingo, Flávio Bolsonaro se mantuvo al frente por poca distancia, aunque ninguno de los dos alcanzaba el porcentaje requerido para quedarse directamente con la Presidencia.

El resultado confirmó un escenario de fuerte polarización. Los demás candidatos quedaron muy lejos de los dos principales postulantes y ninguno superaba el 3% de los sufragios durante las etapas avanzadas del conteo. Por ese motivo, los votos obtenidos por las fuerzas minoritarias serán decisivos en la campaña hacia el 25 de octubre.

Cómo quedaron los resultados de la primera vuelta

Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, se impuso en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Con el 97,85% de los votos escrutados, el senador alcanzaba el 47,37%, mientras que el presidente Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores, obtenía el 44,83%.

La distancia entre ambos se redujo considerablemente durante las últimas horas del conteo. Bolsonaro había superado momentáneamente el 50% al comienzo del escrutinio, favorecido por la rápida carga de los resultados del sur y el sudeste. Sin embargo, Lula recortó la diferencia con la incorporación de votos del norte y el nordeste, dos regiones donde conserva un fuerte respaldo electoral.

Como ninguno consiguió más de la mitad de los votos válidos, la autoridad electoral confirmó que la elección quedó matemáticamente definida para una segunda vuelta. Lula y Bolsonaro volverán a enfrentarse el domingo 25 de octubre, cuando Brasil elegirá a su próximo presidente.

Brasil celebró las elecciones presidenciales este 4 de octubre. Foto: REUTERS

Cuándo se conocerá al próximo presidente de Brasil

Los primeros resultados del balotaje comenzarán a difundirse después del cierre de las urnas, previsto para las 17 del domingo 25 de octubre. Debido al sistema electrónico utilizado en Brasil, la tendencia y el nombre del ganador podrían conocerse durante la noche, siempre que la diferencia entre ambos candidatos sea suficientemente amplia.

La segunda vuelta enfrentará dos proyectos políticos contrapuestos y volverá a colocar a Brasil ante una elección decisiva. Lula buscará continuar al frente del Gobierno, mientras que Flávio Bolsonaro intentará concretar el regreso del bolsonarismo al Poder Ejecutivo.